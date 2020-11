Dalla Spagna: il Milan prepara l’assalto a Soumaré

Il centrocampista francese del Lille è nel mirino dei rossoneri da diverso tempo. Il Milan può prenderlo già a gennaio

Stasera il Milan, nella partita di Europa League, potrà nuovamente vedere meglio il classe 1999 Boubakary Soumaré. Il centrocampista del Lille piace da tempo alla dirigenza rossonera e continua ad essere un vero obiettivo di mercato. Le prestazioni dell’ex PSG sono sempre in cresctita e mister Pioli lo considera un rinforzo ideale per la sua mediana.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, il Lille vorrebbe rinnovare il contratto al giovane Soumaré ma se l’accordo non si concretizzasse in queste settimane i francesi possono pensare di cederlo già a gennaio. La scadenza del contratto è per il 2022 ma il Lille non vuole correre rischi. Il cartellino viene valutato €25M ma il Milan è disposto a non andare oltre i €20M. A gennaio possono aprirsi diversi scenari.