Calciomercato Milan, suggestione in attacco: garantisce Shevchenko

I meneghini hanno puntato i fari sull'attaccante che l'ex talento rossonero ha avuto a disposizione per l'Europeo ed un'altro ex potrebbe favorire la fumata bianca

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’, il Milan sarebbe interessato ad un calciatore che milita nella Primera Liga portoghese e più precisamente nel Benfica, club del quale un’ex stella illustre dei rossoneri attualmente è Presidente ovvero Manuel Rui Costa che dato il suo passato nel club dell’allora presidente Berlusconi potrebbe avere un occhio di riguardo per un eventuale trasferimento. L’attaccante in questione è Roman Yaremchuk, il nazionale ucraino è passato alle ‘aquile’ appena un anno fa, dopo aver disputato diverse stagioni con i belgi del Gent ed aver segnato 61 reti nel campionato belga, il classe ’95 è passato a vestire la maglia dei portoghesi, l’ucraino ha disputato solo sei partite nella squadra allenata dal tecnico Jorge Jesus e soprattutto ha già timbrato il cartellino per quattro volte.

Il giocatore è ‘sponsorizzato’ da Andriy Shevchenko, che lo ha utilizzato stabilmente al centro dell’attacco a Euro 2020, dove ha segnato 2 gol in 2 partite. Il classe 1995 potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il centravanti si distingue per una grande forza fisica unita ad una ottima tecnica di base che lo rende atipico ma allo stesso tempo assolutamente efficace in zona gol, l’ultima stagione con il Gent lo testimonia avendolo consacrato come bomber assoluto: 23 reti e 8 assist per lui prima dell’approdo in terra di Portogallo. Assolutamente stimato dall’ex pallone d’oro rossonero, il talento ucraino potrebbe essere considerato l’erede di Zlatan Ibrahimovic dato che per caratteristiche i due si assomigliano molto.

Una pista, quella di Yaremchuk al Milan che sembra stia diventando sempre più percorribile ed il tempo ci dirà se si potrà concretizzare.