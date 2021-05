Calciomercato Milan

I rossoneri restano sempre i più attivi sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan starebbe lavorando all’arrivo di Mauro Icardi, ma anche su Amine Adli e Mike Maignan. Un calciomercato che promette scintille dal club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Icardi e altri due nel mirino

Mauro Icardi lascerà davvero il Psg, per capire il vero interesse del Milan bisognerà capire quale sarà il futuro nella prossima stagione. Chiaramente la Champions League è un fattore che condizionerà il mercato e i giocatori di livello come Icardi. L’argentino non avrebbe nessun problema a fare uno sgarbo all’Inter visto come sono finite le cose.

E’ sbagliato pensare ad un problema di soldi, anche se i francesi lo hanno pagato 57 milioni di euro, ma per i rossoneri potrebbe anche non esserci nessun fastidio legato ai soldi, perché il Paris Saint-Germain potrebbe darlo anche in prestito, anche perché il suo stile fa sì che si trovi fuori dal gioco e quindi in tante partite è stato una pedina poco decisiva. Sarà interessante vedere un passaggio in rossonero di Mauro Icardi che tornerebbe in Italia già tra le polemiche, l’ambiente nerazzurro non aveva gradito un suo avvicinamento alla Juventus, figuriamoci se dovesse andare al Milan.

Poi c’è Amine Adli, centrocampista del Tolosa, un trequartista che farebbe molto comodo a Stefano Pioli. Classe 2000, il francese sta dando già grandi dimostrazioni delle sue doti.