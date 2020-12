Milan, una chiamata di Zidane allontana un obiettivo di mercato

Rincorso per molto tempo, l’ungherese potrebbe andare da Zidane al Real Madrid

Dominik Szoboszlai è sul taccuino dei dirigenti del Milan ormai da tempo. In estate c’è stato il tentativo di portarlo a Milano ma alla fine il classe 2000 è rimasto al RB Salisburgo. Il suo nome, però, è sempre stato accostato ai colori rossoneri ma anche a quelli dell’altra squadre della RB, il Lipsia. Il Milan nelle ultime settimane è sembrata essere indietro nelle preferenze del giocatore ma la sua destinazione però potrebbe non essere nemmeno in Bundesliga. Infatti, secondo quanto riferito dal Bild, Zinedine Zidane si sarebbe mosso in prima persona per portare Szoboszlai a Madrid. Tra i due c’è stata una chiamata, il francese avrebbe chiesto direttamente al classe 2000 di andare al Real già nel mercato gennaio. Il centrocampista gradisce e non poco la destinazione, al momento il suo arrivo a Milano appare improbabile.