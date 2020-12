Milan, l’annuncio dalla Germania: “Ecco dove giocherà Szoboszlai”

Manca poco alla firma, il classe 2000 ungherese giocherà in Bundesliga

Niente Milan per il classe 2000 ungherese Dominik Szoboszlai. Stando alle ultime riportate da Sky Sport Deutschland ad assicurarsi le prestazioni del giovane calciatore è il RB Lipsia. Il Salisburgo ha quindi dato priorità assoluta all’altra squadra targata Red Bull. Sul giocatore c’erano anche altre squadra tra cui il Manchester United, Arsenal, Real Madrid e Bayern Monaco. Per i giornalisti tedeschi in questi giorni il DS del Salisburgo era a Lipsia per limare i dettagli dell’affare. Il passaggio avverrà già a gennaio per 25 milioni di euro (ovvero quella che posta sul contratto e che corrisponde alla clausola rescissoria).