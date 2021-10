Calciomercato Milan, tentazione dalla Premier: Maldini prepara l’assalto

Secondo quanto riportato da StopAndGoal.com, il Milan avrebbe messo nel mirino Roberto Firmino del Liverpool. Il numero 9 dei ‘Reds’ di Jürgen Klopp, ha un contratto che decorre il prossimo 30 giugno 2023 e, stando agli ultimi ‘rumors’, avrebbe deciso di non prolungarlo. Firmino, che avrebbe potuto firmare per il Milan nel calciomercato estivo 2014 quando ancora giocava in Bundesliga con la maglia del TSG Hoffenheim, potrebbe rappresentare un’occasione per i meneghini.

Vista la scadenza ravvicinata del suo contratto, il Liverpool potrebbe chiedere 30 milioni di euro per il giocatore, una cifra sicuramente alta, ma non spropositata tenendo conto le qualità del giocatore che non è troppo avanti con l’età (ha compiuto 30 anni lo scorso 2 ottobre).