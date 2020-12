Attento Milan, per Thauvin un club straniero è disposto a fare follie

Insidia araba per i rossoneri nella corsa a Florian Thauvin del Marsiglia

Il contratto di Florian Thauvin del Marsiglia scade il prossimo 30 giugno 2021. L’accordo tra le parti non è ancora arrivato ed è ormai noto che il Milan segua il francese con molta attenzione. L’obiettivo è quello di portarlo in Italia, la prossima estate, a costo zero. Nelle ultime ore, però, è emerso un interesse da parte di un club arabo: l’Al Ain. A riferirlo è Uefa Kick che ha aggiunto come la società degli Emirati Arabi sarebbe disposta ad offrirgli un contratto molto vantaggioso dal punto di vista economico. Adesso, c’è da capire quali sono le reali intenzioni del giocatore: giocare ancora in Europa e quindi non perdere il treno della Nazionale oppure disputare un campionato di livello inferiore e intascare molti soldi.