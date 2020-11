Calciomercato Milan, obiettivo Thauvin: si inserisce la Juventus

Hanno del clamoroso le ultime indiscrezioni su un obbiettivo concreto del Milan, la Juventus si sarebbe intromessa in un affare ormai prossimo alla chiusura.

Il mercato non dorme mai, sembrerebbe proprio così viste le ultime notizie clamorose che filtrano dall’ambiente Juventus. Era ormai dato per sicuro il passaggio a parametro zero di Florian Thauvin, trequartista o esterno francese del Marsiglia, al Milan grazie ad un pressing intenso e mirato di Maldini al giocatore e al suo entourage. Solamente gli ultimi dettagli, tra cui la possibilità di portare il giocatore a Milano già da gennaio, avevano ritardato l’accordo definitivo con i rossoneri.

Ma stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Thauvin abbia deciso di prendere tempo in attesa di nuove offerte dai top club. Da qualche ora dall’ambiente Juventus filtra un sondaggio della società bianconera a titolo informativo, con la possibilità di trasformare questo iniziale interesse in un accordo anche vista la situazione contrattuale del giocatore francese. L’inserimento della Juventus rischia quindi di compromettere quello che sembrava un affare già concluso per il Milan.