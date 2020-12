Milan-Thauvin, l’attacco a Maldini: “Irrispettoso”

Il direttore tecnico del Marsiglia ha attaccato il dirigente rossonero per alcune dichiarazioni rilasciate su Florian Thauvin

Il Milan, per la prossime estate, vorrebbe portare in Italia il talento del Marsiglia Florian Thauvin. Il francese piace molto a Paolo Maldini che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TeleFoot ha dichiarato: “Un calciatore di qualità che ci interessa anche per la sua situazione contrattuale“. Infatti, il campione del mondo in carica è in scadenza. Dichiarazioni che non sono piaciuto al DT dell’OM Pablo Longoria che a tal proposito ha chiarito la situazione: “Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma non è facile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica su Maldini o sul Milan che sta facendo un ottimo lavoro nonostante la situazione economica locale, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Florian ha un contratto con noi“.