Calciomercato Milan, Thauvin ha scelto: ecco dove giocherà

L’attaccante del Marsiglia lascerà la Francia a parametro zero, rossoneri favoriti sulle altre rivali di mercato

Non è un mistero che il Milan è su Florian Thauvin. Il classe 1993 piace e non poco alla dirigenza rossonera, Maldini e Massara ritengono che il campione del mondo possa essere il profilo giusto per rinforzare la rosa. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2021, Thauvin non ha alcuna intenzione di proseguire la sua avventura con la maglia dell’OM. Cerca nuove sfide, nuovi stimoli. Con il Marsiglia è diventato un giocatore di fama internazionale; l’attaccante esterno ha collezionato 269 presenze e messo a referto 85 gol e 60 assist. Nel suo palmarès c’è poco e niente, vanta della “sola” Coppa del Mondo vinta con la Francia nel 2018.

La scelta di Thauvin

Il Milan sta trattando con il giocatore da tempo. C’è una piccola distanza considerando che il club di via Aldo Rossi ha proposto un quadriennale da 3 milioni a stagione mentre il giocatore ne chiede 4. Però, l’affare si farà. A riferirlo è il Mundo Deportivo che ha sottolineato come il giocatore abbia scelto il Milan. Thauvin ha ricevuto anche un’offerta molto importante dall’Al-Ain e da altri club ma al momento nessuna di queste ha lo stesso appeal del Milan. Il classe 1993 sarà il sostituto di Samu Castillejo che con molta probabilità tornerà in Spagna. La distanza economica sembra colmabile visto che il denominatore comune è la volontà reciproca di iniziare insieme questo percorso.