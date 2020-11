Dalla Spagna, Milan: è fatta per Thauvin. I dettagli

I rossoneri sono riusciti a battere la concorrenza Siviglia e ad assicurarsi il giocatore francese

Il Milan ha trovato l’accordo con Florian Thauvin del Marsiglia. A riferirlo è Todofichajes, il classe 1993 ha scelto Milano come prossima destinazione rifiutando quindi il rinnovo contrattuale proposto dall’OM. Un acquisto di spessore per i rossoneri che sono riusciti a prenderlo a costo zero e superando la concorrenza del Siviglia. Secondo la fonte spagnola il campione del mondo in carica firmerà un contratto quadriennale da €3M a stagione. Thauvin arriverà in estate e, dopo l’accelerata delle ultime, l’acquisto del francese fa pensare che il futuro di Hakan Calhanoglu sia ormai lontano dal Milan. L’agente del turco, stando agli ultimi rumors, sta trattando con il Manchester United con Maldini e Massara per niente intenzionati a presentare un rinnovo con un ingaggio da €7M netti a stagione.