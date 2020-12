Milan, è asta per Thauvin: nuova contendente dall’Italia

È probabilmente il giocatore più interessante di questo mercato di gennaio, a giugno si svincolerà dal Marsiglia a parametro zero ma con una buona offerta può dire addio in anticipo.

Maldini lo ha individuato come il jolly della trequarti perfetto per questo Milan, capace di giocare come trequartista, ala destra, seconda punta o falso nueve. Florian Thauvin ha tutte le caratteristiche e il talento per poter diventare un punto fermo del Milan presente e futuro. Da tempo raccontiamo di un accordo vicino tra il giocatore e il Milan, Thauvin però continua a prendere tempo in attesa di una chiamata da parte di una big del calcio mondiale.

Oltre a Milan, Siviglia e Whest Ham pare essersi inserita alla corsa per il giocatore anche una squadra italiana, secondo quanto raccolto dal portale spagnolo todofichajes.com, la squadra sarebbe il Napoli di De Laurentis che sarebbe alla ricerca di un ala destra abile abile a giocare anche tra le linee, in modo da avere all’occorrenza sia un vice Mertens che un’alternativa a Hirving Lozano. Dalla Francia però ribattono che in questo momento il Milan sia davvero vicino alla chiusura di quello che sarebbe un colpo di mercato per i rossoneri.