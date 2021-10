Il Milan guarda al Red Bull Salisburgo, tre giovani interessanti per il futuro

Il Milan guarda in Austria per trovare altri giovani da aggiungere alla propria rosa, a stuzzicare l’interesse di Maldini sono tre giocatori del Red Bull Salisburgo: Luka Susic (2002), Brenden Aaronson (2000) e Maurtis Kjaergaard (2003), tutti e tre centrocampisti, gli ultimi due giocano sulla trequarti, posizione che il Milan ha tanto cercato prima di puntare su Brahim Diaz, scommessa che sta pagando alla grande, per questo motivo i rossoneri restano orientati sui profili giovani a basso costo da far crescere. Sui tre giocatori del Salisburgo sono già stati fatti sondaggi esplorativi da Massara e Maldini, che tengono i loro nomi scritti in rosso sull’agenda.