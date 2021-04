Il Milan guarda in Francia per il vice Ibrahimovic e mette nel mirino l'attaccante dell'Olympique Marsiglia

Secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe, Valere Germain è tra i profili seguiti dal Milan per ricoprire il ruolo di Vice Ibrahimovic. Il 30enne francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e quindi può lasciare il Marsiglia a parametro zero. La dirigenza rossonera è molto attenta alle occasioni low cost poiché i numerosi rinnovi ancora in ballo peseranno molto sul bilancio societario.

Sulle tracce dell’ex attaccante di Monaco e Nizza ci sono anche Genoa, Sampdoria, Everton, Bordeaux e Rennes. I rossoneri, con l’approdo alla prossima Champions League, potrebbero battere la concorrenza delle rivali, assicurandosi un prospetto interessante all’apice della carriera da professionista.

Valere Germain, come da lui stesso dichiarato, è pronto per lasciare la Ligue 1 e cimentarsi in un torneo tutto nuovo. Infatti lo scorso gennaio ha parlato così della remota possibilità di cambiare campionato: “Vorrei anche scoprire un altro Paese prima della fine della mia carriera per scoprire una cultura diversa e imparare un’altra lingua». Vedremo se il suo futuro sarà in Italia oppure altrove.”

Inevitabilmente Mario Mandzukic non farà più parte del progetto rossonero. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il contratto in scadenza a giugno del centravanti croato non verrà rinnovato dalla dirigenza rossonera che non si sarebbe detta soddisfatta del suo apporto alla causa milanista. Il problema muscolare accusato dal calciatore croato nel match dello scorso 18 febbraio contro la Stella Rossa si è rivelato più serio del previsto, circostanza prevedibile considerata la lunga inattività dell’ex Juve , privando Stefano Pioli dell’unica vera alternativa a Ibrahimovic in un momento clou della stagione.

Il Milan non è propensa a esercitare la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di Mandzukic. Il croato tornerà di nuovo nella lista degli svincolati di lusso.