Calciomercato Milan, via Donnarumma e chance al giovane portiere azzurro

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan resta un’incognita date le richieste del giocatore per il rinnovo contrattuale: gradirebbe un adeguamento a circa 8 milioni. Ma i rossoneri potranno mai accontentare le sue richieste? La risposta è ovvia. Il Milan, allo stato attuale delle cose, non può permettersi di staccare un assegno così alto, perciò Ivan Gazidis cederà al miglior offerente il portiere classe ’99 sostituendolo con un altro prodotto del vivaio rossonero: Alessandro Plizzari.

Il futuro portiere “fatto in casa”

La volontà del Milan è di puntare tutto sul promettente Alessandro Plizzari, attualmente in prestito al Livorno in Serie B. La stagione del classe 2000 era iniziata con tante panchine, ma con l’infortunio di Lukas Zima a novembre, è riuscito a essere titolare e collezionare ben 15 presenze.

Tenendo conto che l’unico portiere ad andare via non sarà solo Gigio ma anche suo fratello Antonio, Pepe Reina e Begovic, per Plizzari sarà molto semplice imporsi in prima squadra.