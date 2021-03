Milan, Maldini stregato da un talento della Bundesliga

In casa Milan si ragiona e si programma la prossima sessione di mercato. Sul taccuino c’è anche il profilo di un giovane talento dello Stoccarda

L’eliminazione dall’Europa League a discapito del Manchester United permetterà al Milan di concentrarsi interamente sul campionato. L’obiettivo è ormai chiaro e definito; ovvero quello di qualificarsi alla prossima Champions League. I rossoneri al momento sono al secondo posto, a -9 dall’Inter capolista e a +1 dalla Juventus che occupa la terza posizione. Paolo Maldini e Frederic Massara sono già attivi sul mercato anche se stanno risolvendo in primis le questioni legati ai rinnovi. Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimvic hanno dei contratti che scadono il prossimo 30 giugno; le trattative dei primi due sono avviate ma al momento tutto è bloccato mentre per il futuro dello svedese se ne parlerà a fine stagione. Per il mercato in entrata si sta cercando di lavorare sui giocatori a parametro zero e che hanno molta esperienza. Ancora concrete le piste Florian Thauvin del Marsiglia, Otávio del Porto e Lucas Vázquez del Real Madrid. Tre nomi di rilievo e considerando la loro situazione contrattuale potrebbero essere dei colpi di mercato importanti.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Wamangituka

Non solo giocatori di esperienze. La politica della dirigenza rossonera è quella di creare un mix perfetto composto anche da giovani talenti di prospettiva. Secondo quanto riferito da PianetaMilan, Maldini sta studiando con grande attenzione il colpo Silas Wamangituk. Si tratta di un classe 1999 di proprietà dello Stoccarda che in questa stagione sta facendo vedere cose incredibili. Sono 13 le reti segnate in 26 presenze di Bundesliga e Coppa DFB. Nella sua giovane carriera ha giocato come punta o ala offensiva ma adesso si sta esaltando come esterno a tutta fascia capace di svolgere entrambe le fasi di gioco. In Bundesliga il giocatore africano piace ai migliori club della competizione come il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e il Lipsia. Wamangituka ha un contratto che scade nel 2024 e per la cessione lo Stoccarda chiede tra i 20-25 milioni di euro. Il classe 1999 è un profilo in linea con la politica del club; il Milan ci proverà consapevole che non si tratterà di una trattativa semplice.

