Calciomercato Milan, in arrivo il nuovo Pato

Il Milan guarda in Brasile, nel mirino del club rossonero c’è Yuri Alberto. Il talentuoso brasiliano, ora all’Internacional di Porto Alegre, è definito – come riporta mediaset – il nuovo Pato. I dirigenti rossoneri starebbero lavorando sotto traccia per assicurarsi il fuoriclasse anticipando la concorrenza ed i top club europei. Ci sarebbe stata la prima offerta del Milan, 10 milioni. Cifra al momento ritenuta non sufficiente dai brasiliani, il Milan prepara il rilancio.

I NUMERI DI YURI ALBERTO