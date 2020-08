Calciomercato Napoli, le ultimissime

Si è fatto attendere più del previsto per mostrarsi al meglio delle sue possibilità, ma circa un anno fa si è imposto nell’undici del Sassuolo prima di essere definitivamente lanciato in questa stagione. Jeremie Boga, arrivato a Reggio Emilia dal Chelsea nell’estate del 2018, in prestito con diritto riscatto (già esercitato) è stato uno dei punti di riferimento della squadra di Roberto De Zerbi. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate ai tanti operatori di mercato. Il Napoli vuole rinforzare il reparto avanzato, e l’approdo al centro sportivo di Castel Volturno dell’esterno classe 1997 potrebbe essere più vicino. Un’altro pretendente che potrebbe prendere il posto di Callejon è il turco Cengiz Under, molto seguito dai partenopei già da gennaio; Una contropartita che potrebbe addolcire la Roma sarebbe il nome di Arek Milik attaccante polacco ex Ajax vedremo come si svolgerà la faccenda.