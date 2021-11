Calciomercato Napoli: accordo non ancora trovato. Un big potrebbe lasciare

L’offerta proposta da De Laurentiis non è stata ancora accettata

Allarme rosso in casa Napoli. Il rinnovo di Lorenzo Insigne tarda ancora ad arrivare, ed i club di mezza Europa si mobilitano per assicurarsene le prestazioni. Aurelio De Laurentiis, come rivelato alla Domenica Sportiva di ieri dal giornalista Ciro Venerato, ha offerto un rinnovo di 4 anni da 3 milioni di euro netti a stagione. Allo stipendio base (già milionario) vanno aggiunte ulteriori somme, ricomprendenti bonus e diritti di immagine. Ad oggi, l’entourage del giocatore è rimasto silente, e non ha ancora dichiarato se accettare o meno la proposta inoltrata dal numero 1 azzurro.

Due club europei iniziano il corteggiamento a Lorenzo Insigne

Voci di corridoio mormorano, tuttavia, che il Napoli rischia di perdere la sua stella. Sulle sue tracce c’è il Newcastle dei neoproprietari sauditi. La società araboinglese vuole ricoprire letteralmente d’oro Lorenzo il Magnifico, ed è pronta a fare un’offerta faraonica. Ma i Magpies non sono gli unici a flirtare con la punta. Dalla Spagna rimbalza la voce che anche i Colchoneros di Diego Pablo Simeone, sarebbero disposti a fare follie per Insigne. Si preannuncia, quindi, un duello all’ultimo euro per abbattere le resistenze del calciatore, e convincerlo a dismettere la casacca azzurra. Più defilata, allo stato attuale, l’Inter di Inzaghi, impegnata a risolvere la bagarre societaria.Il capitano vuole restare ma, come risaputo, la storia del calcio insegna che anche le più grandi bandiere, ad un certo punto della loro carriera, cambiano aria per provare nuovi stimoli. E sia la Premier che la Liga, possono soddisfare la sua esigenza di esplorare nuove frontiere. I mesi a venire, anche per questa trattativa, diranno se il futuro del numero 10 napoletano sarà alle pendici del Vesuvio o altrove.