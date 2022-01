Insigne dice addio al Napoli, 15 milioni a stagione per il capitano azzurro

Era nell’aria l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Dopo 10 anni di storia d’amore con la sua città, il capitano ha deciso di abbandonarla per cercare fortuna altrove. Il Toronto è la meta scelta, con un’offerta faraonica difficile da rifiutare. Infatti il numero 24 azzurro ha accettato l’offerta di oltre 11 milioni netti a stagione più 4,5 di bonus e relativi benefits. La firma sul nuovo contratto arriverà tra venerdì e sabato, mentre l’ufficialità ad inizio settimana prossima. A rivelare tutto è stato Sky, sottolineando come Insigne si trasferirà a fine stagione in Canada, rispettando il contratto con la società azzurra. Insomma, nessun addio anticipato come circolava in queste ore. Manca solo l’ufficialità, ma si può considerare Lorenzo Insigne un nuovo giocatore del Toronto Fc.

Lorenzo Insigne uomo-simbolo del Toronto

Certamente una scelta che molti giocatori fanno a fine carriera, ma no quando sei nel vivo e sei campione d’Europa. Scelta di vita, per sentirsi finalmente al centro di un progetto ed essere considerato un top player. Infatti lì ci sono molti italiani e l’immagine del giocatore potrebbe promuovere Toronto nel mondo.

Nell’ultimo allenamento fatto dal Napoli, Luciano Spalletti ha scherzato con il giocatore proprio su quanto sta succedendo in queste ore. In particolare il tecnico toscano ha chiesto a Lorenzo la nuova maglietta rossa del Toronto, con il giocatore che gliel’ha promessa appena sarà possibile. A quel punto l’allenatore del Napoli ha scherzato dicendo se fosse più bella di quella azzurra, senza ottenere però risposta, o meglio, la risposta è arrivata con il silenzio, l’accordo raggiunto con il club canadese.