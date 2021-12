Calciomercato Napoli: l’erede di Manolas potrebbe arrivare dalla Turchia

Il Napoli necessita di un innesto in difesa

Azzurri alla ricerca dell’erede di Manolas. Dopo l’addio del greco, volato all’Olimpiacos per tre milioni di euro è tempo di pensare al futuro. La sua cessione, ha lasciato la difesa partenopea a corto di difensori. In quella zona del campo, Spalletti può momentaneamente contare su Juan Jesus e Rahmani, considerando che Koulibaly è indisponibile, giá da inizio dicembre, per infortunio. Il senegalese, inoltre, a gennaio volerà in patria per disputare la Coppa d’Africa. Giuntoli deve correre ai ripari, ed anche subito.

Si segue la pista turca

Secondo gli ultimi rumors riportati da Calciomercato.com, la società di Aurelio de Laurentiis starebbe cercando Attila Szalai.Il difensore classe ’98, attualmente gioca con i turchi del Fenerbahce. Il giovane può vantare anche, a dispetto della giovane etá, anche una certa esperienza internazionale, visto che milita nel giro della Nazionale ungherese allenata da Marco Rossi.