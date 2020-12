Calciomercato Napoli: in arrivo un’offerta per Milik da una squadra italiana

Continua il braccio di ferro tra Arkadiusz Milik e il Napoli, ad oggi la situazione è in stallo perché nessuna delle due parti in ballo vuole abbassare le proprie pretese.

Da una parte il Napoli che chiede 18 milioni di euro per lasciare partire l’attaccante, dall’altra Arkadiusz Milik che vorrebbe liberarsi a condizioni più favorevoli per non perdere il treno che porta a Euro2021. La situazione in casa Napoli è spinosa da quest’estate, quando Milik rifiutò diverse destinazioni in favore della Juventus, ma che il Napoli non lasciò partire per meno di 30/35 milioni di euro.

Arrivati al mercato di gennaio, Milik vuole fare leva sui 5 mesi di contratto rimasti per abbassare le pretese del Napoli che altrimenti lo perderebbe a zero quest’estate. Oltre al Milan, continua a pensarci seriamente la Juventus che è in cerca di una quarta punta. Dalla Spagna, Todofichajes.com riporta che la Juventus starebbe seriamente pensando di presentare al Napoli un’offerta da 15 milioni di euro per portare già a gennaio l’attaccante polacco alla corte di Pirlo. L’offerta basterà a De Laurentis per lasciare partire il bomber?