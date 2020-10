Calciomercato Napoli, pronto l’assalto a un giocatore dell’Inter

In caso di cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli è pronto a investire 40 milioni su un difensore nerazzurro.

Era uno dei pupilli di Luciano Spalletti. Nella stagione 2017/18 non si è perso neanche una partita e il rendimento è stato quasi identico l’anno successivo. Milan Skriniar era uno dei pilastri di quell’Inter che giocava con il 4-2-3-1. Poi è arrivato Antonio Conte e i minuti passati in campo si sono abbassati (quasi mille in meno). L’amore tra i due non è mai scoppiato, tra una forma fisica non sempre al top e incomprensioni tattiche.

Così lo slovacco ha passato sempre sul mercato questa strana estate. La dirigenza ha cercato di venderlo a chiunque. La principale pretendente era il Tottenham, che però ha preferito il più economico Doherty. Marotta ha provato pure ha infilarlo nella trattativa per Kanté, ma il Chelsea alla fine ha rifiutato. Skriniar magari sarebbe tornato utile a Stamford Bridge, vista la caterva di goal che stanno subendo i Blues. Forse però non si sarebbe ambientato nemmeno lì perché Lampard spesso preferisce la difesa a tre.

Questo è il grande problema che accompagna Skriniar e che lo sta allontanando dall’Inter. Allo slovacco piace avere al suo fianco un solo difensore, in modo da coprire una zona abbastanza centrale. Così si trova di fronte gli attaccanti forti fisicamente, a cui può tenere testa e addirittura superare in velocità. Nelle ultime due stagioni invece è spesso in una posizione delicatissima, tra il centro e l’esterno, costretto ad affrontare giocatori molto più rapidi e tecnici. Conte allora gli ha preferito i vari Bastoni, D’Ambrosio, Kolarov, sperando fino all’ultimo di abbracciare Smalling.

Skriniar quindi ha passato l’estate con le valigie pronte, ma senza un biglietto aereo. L’ostacolo alla sua partenza è il prezzo: 40 milioni per un giocatore che vede il campo con discontinuità non convincono molti club, soprattutto in tempi di crisi come questo. La situazione però potrebbe cambiare a gennaio. Un club di Serie A infatti è interessato ad acquistare lo slovacco.

Il Napoli è in contatto con il Liverpool per la cessione di Koulibaly. Se la trattativa dovesse andare in porto, Skriniar sarebbe uno dei candidati numero uno per sostituirlo. Con Gattuso la continuità sarebbe assicurata visto che Koulibaly è un titolare fisso. E poi il Napoli non gioca con la difesa a tre dai tempi di Mazzarri.