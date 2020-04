Calciomercato, il Napoli vuole Nkoulou

Il Napoli cerca rinforzi per Gattuso, nel mirino il centrale del Torino. Per convincere i granata servono 15 milioni di euro, in casa Napoli l’intenzione è quella di rinforzare un reparto non troppo granitico durante la stagione. La coppia Koulibaly-Manolas non ha convinto, ecco il motivo della ricerca di nuovi rinforzi. Il Napoli pensa alla cessione di Koulibaly, che ha molti estimatori, per monetizzare e reinvestire in altri reparti, il suo posto al centro della difesa verrebbe preso proprio da Nkoulou.