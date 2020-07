L’attaccante nigeriano sembrerebbe ad un passo dal Napoli

Osimhen, l’affare si fa ogni giorno più complesso, almeno per noi spettatori. Il Napoli era ad un passo dal chiudere l’affare, poi il cambio d’agente dell’attaccante del Lille, e subito dopo l’inserimento dei Reds, ora l’indiscrezione arriva dalla Francia. Visite mediche già effettuate a Roma per il club di De Laurentiis, le visite si sarebbero svolte in segreto. L’affare sembra ormai concluso, lo stesso Osimhen sembrerebbe averlo confermato mettendo un like ad un noto giornalista Nigeriano che lo definisce (principe di Napoli).