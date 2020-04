La Juve ha in mente Odegaard

Juve interessata a Odegaard – Il campionato è fermo e non ancora terminato, ma a tener banco è il calciomercato. La Juventus ha in mente il jolly della Real Sociedad Martin Odegaard. Oltre ai bianconeri il calciatore di proprietà del Real Madrid piace anche a molti club europei. La dirigenza dei blancos avrebbe rifiutato 18 milioni di euro offerti proprio dalla Real Sociedad per il riscatto del 21enne norvegese. Il Real Madrid avrebbe intenzione di riportare a casa il fantasista mancino, ma Juve e Bayern Monaco non si arrendono.