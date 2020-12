Calciomercato, Gomez verso l’addio: Lazio in pole. Inter pronta al sacrificio

L’avventura del Papu in maglia Atalanta sembra essere giunta alla conclusione. La Lazio resta in pole ma l’Inter sarebbe disposata a sacrificare Pinamonti

Nella gara di ieri pomeriggio contro la Fiorentina, il Papu Gomez è stato lasciato in panchina per 90’ da Gian Piero Gasperini. Dopo l’episodio che ha visto coinvolto l’argentino e il tecnico bergamasco si è creata una frattura che difficilmente si riuscirà a sanare. Al termine del match vinto 3-0 contro la Viola, Gasperini si è espresso cosi su Gomez: “Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi che non sono quelli dei risultati ma di cosa fare nel futuro. Bisogna guardare avanti per essere sempre competitivi. Se ti fermi, torni indietro e non ti ripeti”. Ha aggiunto: “Quest’anno dopo due anni il ruolo del Papu, del tuttocampista, era difficile da proporre per la squadra perché gli avversari ti affrontano diversamente o la condizione del giocatore cambia. Alla base però ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto. Io guardo il bene della squadra anche se Gomez rimane un grande giocatore. Dispiace per Ilicic che non c’entra niente”

Il futuro dell’argentino a Bergamo, dopo queste dichiarazioni, non sembra essere così certo. Sul Papu c’è da registrare il forte interesse della Lazio; i biancocelesti sono alla ricerca di un giocatore che abbia le stesse qualità dell’argentino e dopo diversi anni riuscirebbe ad approdare nella Capitale. Anche l’Inter avrebbe fatto un sondaggio. I nerazzurri hanno bisogno di varianti in attacco e Gomez farebbe sicuramente comodo. Per arrivare al Papu, l’Inter sarebbe anche disposta a sacrificare in prestito il classe 1999 Andrea Pinamonti. Il mercato di gennaio si avvicina e per Gomez si prospetta un trasferimento dopo anni gloriosi in maglia Atalanta.