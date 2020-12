Calciomercato, nuova pista per il Papu Gomez

Il Papu Gomez ormai separato in casa in nerazzurro, l’addio all’Atalanta ormai è scontato. A gennaio saluta e se ne va?

Sulle tracce del jolly nerazzurro non solo squadre italiane, nelle ultime ore sul calciatore sarebbe piombato il Siviglia. Il ds Monchi pronto a sfruttare i problemi tra l’argentino e l’Atalanta per portarlo in Spagna a cifre low cost. Come conferma il portale todofichajesì il club spagnolo per il Papu Gomez sarebbe pronto a metter sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I bergamaschi preferirebbero la pista estera evitando di cederlo a qualche diretta concorrente in Serie A.