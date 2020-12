Nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter, come vice Lukaku spunta il nome di Pellè.

Come conferma la Gazzetta dello Sport spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter: come vice Lukaku ecco Graziano Pellè, ora in forza allo Shandong Luneng. Conte aveva lavorato con lui già ai tempi della Nazionale, ritorno in Serie A in una big per l’attaccante? Staremo a vedere.