Calciomercato Pisa: l’Alessandria vuole riscattare Eusepi

L’Alessandria vorrebbe riscattare Umberto Eusepi

L’Alessandria è stata eliminata dai Playoff promozione, stagione conclusa per i Grigi così come per Umberto Eusepi, l’eroe nerazzurro del Derby contro il Livorno.

Eusepi è di proprietà del Pisa, in questa stagione ha realizzato 12 reti in 28 presenze, e secondo quanto riporta Grigionline, l Ds Fabio Artico vorrebbe intavolare una trattativa con il club nerazzurro per il prestito, ma molto più probabile sarebbe l’acquisto a titolo definitivo, considerando che l’ex nerazzurro ha il contratto in scadenza tra un anno ed il Pisa non vuole cederlo certamente gratis.

Il vero sponsor di Eusepi è Angelo Gregucci che lo ha allenato in questa stagione e che insieme alla dirigenza vuol tentare nella prossima stagione l’assalto alla serie B.