Calciomercato Premier, Chelsea e Arsenal scatenate

Dopo una mezza stagione con il mercato bloccato, il Chelsea è tornato a spendere in modo pesante. La virata sul progetto giovani è stata l’illusione di un anno. Ora i Blues hanno cambiato di nuovo rotta e sono tornati nelle loro acque abituali. Nei mesi scorsi si erano già portati avanti investendo 93 milioni per Ziyech e Werner. Il calciomercato deve ancora aprire ufficialmente, ma il club ha ormai concluso altri due colpi. Kai Havertz e Thiago Silva sono giocatori molto diversi. Ventunenne fantasista offensivo l’uno, macigno difensivo di trentacinque anni l’altro. Di fronte a queste caratteristiche i due prezzi non sono esattamente uguali.

Calciomercato Chelsea, arriva Thiago Silva

Il centrale arriva a parametro zero dal PSG, con cui ha concluso una delle sue migliori stagioni. Il Chelsea punta proprio sulle qualità immediate del brasiliano, che non è ancora un giocatore in declino. La società quindi gli ha offerto un contratto di un anno a 10 milioni con l’opzione per un secondo. Il messaggio su sfondo blu è facile da interpretare: l’obiettivo è tornare a vincere subito. L’età di Thiago Silva dunque è soltanto un numero, perché contano esperienza e capacità. L’operazione è pure un’intelligente mossa di marketing, visto che viene ingaggiato il capitano del Brasile, mercato potenzialmente sconfinato.

Calciomercato Chelsea, investimento monstre per Havertz

Kai Havertz è forse meno conosciuto, ma già insegna calcio a molti suoi colleghi. Il talento cristallino di Aquisgrana costa all’incirca 100 milioni. Nemmeno questa cifra può far piangere il profondo conto corrente di Roman Abramovic e infatti il Chelsea sta limando gli ultimi dettagli. In particolare le parti stanno trattando sui bonus. L’ultima offerta, appena arrivata al Bayer Lerverkusen, parla di 80 milioni più 20. Sembra che in Germania non vogliano tirare molto la corda perché il giocatore ha già trovato l’accordo e spinge per la conclusione dell’affare. Havertz infatti vuole diventare uno dei protagonisti indiscussi della Champions League, che non potrebbe giocare con il Leverkusen. I tifosi dei Blues si augurano che non abbia gli stessi problemi iniziali di Christian Pulisic e diventi subito titolare. In questo caso la corsia di destra è tutta sua, dato che Willian l’ha lasciata libera dopo 7 anni. Il brasiliano infatti si è trasferito all’Arsenal, come aveva fato appena un anno fa il connazionale David Luiz.

Calciomercato Arsenal, dopo Willian è fatta per Gabriel Magalhaes

I Gunners, come il Chelsea, si stanno dando da fare sul mercato, sebbene non alle stesse cifre. Sono stati ufficializzati gli acquisti definitivi di Pablo Mari e Cedric Soares ed è ormai fatta anche per Gabriel Magalhaes, vecchio pallino del Napoli. Il brasiliano del Lilla arriva per 30 milioni con l’obiettivo di migliorare in modo netto la disastrosa stagione difensiva dell’Arsenal.