Calciomercato, Raiola spaventa la Juventus: addio anticipato?

I piani di Mino Raiola per De Ligt

Come scrivevamo due giorni fa, per la Juventus potrebbe essere arrivato tempo di rifondazione anche in difesa. Infatti, nella prossima stagione, il pacchetto di centrali difensivi a disposizione di Massimiliano Allegri potrebbe essere radicalmente stravolto. Bonucci è l’unico praticamente sicuro della permanenza con Chiellini e Rugani che, per motivi diversi, potrebbero lasciare la barca.

Rimane invece aperto il capitolo relativo a Matthijs De Ligt. L’olandese finora non ha dato segnali di insofferenza, come riporta Calciomercato.com, ma il suo agente Mino Raiola ha lanciato un serio avviso alla dirigenza della Juventus dicendo che per il suo assistito non sarà scontata la permanenza in bianconero. In particolare il nome di De Ligt fa gola a diversi club inglesi, in primis Chelsea e Manchester City, che sarebbero disposti a investire somme consistenti. Molto, o tutto, dipenderà dai risultati di questa stagione della Vecchia Signora e sulle prospettive future (di squadra e personali), ma di certo parleremo ancora di De Ligt.