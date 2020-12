Calciomercato, decisione a sorpresa di Luka Modric, il centrocampista croato ha rinnovato col Real Madrid

Sembrava dovesse lasciare la Spagna per raggiungere la Serie A, con le big italiane sulle sue tracce, il centrocampista croato ha invece deciso di rinnovare con le merengues. Un’altra stagione in blancos per Luka Modrid. Raggiunto l’accordo per il rinnovo, manca solo l’ufficialità.