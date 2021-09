Calciomercato, rinnovo Vlahovic a rischio: la verità di Commisso

Commisso infastidito: “Mai offerte cifre così alte, ci vuole più serietà da parte dell’agente di Vlahovic”

Non si può dire soddisfatto Rocco Commisso per la piega che sta prendendo il discorso rinnovo di Dusan Vlahovic. Il presidente ha offerto cifre molto importanti: 3,5 milioni + facili bonus per arrivare a 4 netti a stagione, contratto quinquennale con clausola rescissoria tra i 70 e gli 80 milioni, e, come se non bastasse, anche 2 milioni di commissione agli agenti. “Si parla delle cifre più alte mai date dalla Fiorentina a un calciatore, inclusi Batistuta, Rui Costa e Ribery, come cifra lorda“. A turbare Commisso sarebbe l’atteggiamento dell’agente, che, sempre secondo il patron viola, non si starebbe prendendo le sue responsabilità, andando a trattare di persona il contratto: “Ho avuto molta pazienza, Dusan mi diceva di parlare col suo agente, mentre l’agente di parlare con Dusan, serve rispetto per la città, i tifosi e per me, il rinnovo va fatto subito perché sto facendo un grande sforzo per un ragazzo di 21 anni, l’agente venga a trattare di persona, è la cosa giusta da fare“. Una situazione di stallo, dunque, col calciatore che deve capire se legarsi alla città di Firenze per tutti questi anni, oppure cedere alle tentazioni del calciomercato, la scorsa estate ci aveva provato l’Atletico Madrid, trovando però il muro di Commisso, ma se non dovesse arrivare il rinnovo tanto voluto dalla Fiorentina, Vlahovic non avrebbe più ostacoli a cambiare maglia.