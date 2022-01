Calciomercato Roma, svolta shock nella trattativa

L’obiettivo della Roma contro il Cagliari è chiaro: vincere e muovere la classifica. Un solo risultato a disposizione per i giallorossi. L’allenatore portoghese, nella conferenza stampa, ha elogiato il lavoro condotto dal General Manager Tiago Pinto, capace di portare nella Capitale due rinforzi importanti. Nonostante il tecnico abbia, comunque, detto di non aspettarsi nient’altro dal mercato in entrata, non è detto che le cose stiano davvero così.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe in pressing per convincere Amadou Diawara a cambiare aria a gennaio, regalando così un terzo acquisto a Mourinho. Il centrocampista piace al Valencia. Se si a chiudesse l’operazione, la società avrebbe già deciso il sostituto: il nome è quello di Boubacar Kamara. Kamara è in scadenza e potrebbe arrivare per una cifra attorno ai 4 e 5 milioni.