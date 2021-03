L'attacco giallorosso in estate vivrà un restyling totale. Via Dzeko. Tanti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto per sostituire il bosniaco.

La Roma è al lavoro per trovare il degno successore di Edin Dzeko. Il bosniaco sin dal suo arrivo nella capitale è stato sempre sul piede di partenza ma poi è sempre rimasto. Quest’anno le cose andranno diversamente e il terzo marcatore all time giallorosso andrà via.

Borja Mayoral, attuale capocannoniere della compagine giallorossa, resterà per un altro anno in prestito nella capitale e così Tiago Pinto dovrà semplicemente pensare a un solo nome per l’attacco.

Calciomercato Roma, Dzeko verso l’addio: le mosse di Tiago Pinto

Secondo La Gazzetta dello Sport sono sette i nomi sulla lista del general manager giallorosso. Il primo è Dusan Vlahovic, attaccante serbo per cui la Fiorentina chiede più di 30 milioni.

Si sondano anche i nomi di Scamacca, cresciuto nelle giovanili di Trigoria, e Boga del Sassuolo. Ma piacciono anche Luka Jovic, Agouir, il giovane attaccante del Nizza, e poi Mauro Icardi e Aguero.