Roma, duello con il Siviglia per un trequartista marocchino

I giallorossi sfidano l’ex Monchi per un classe 1998 del Francoforte

Tra le note positive della stagione del Francoforte spunta il nome del classe 1998 Aymen Barkok. Il trequartista marocchino sta convincendo società e allenatore e tra Bundesliga e Coppa ha totalizzato 12 presenze e messo a referto 2 gol e 3 assist. Barkok è cresciuto nelle giovanili dell’Eintracht e secondo quanto riferito dalla Bild sul giocatore c’è da registrare il forte interesse della Roma. Non solo, anche l’ex ds Monchi vorrebbe portarlo al Siviglia. Il suo contratto scade nel 2022, la società non vuole privarsi così facilmente del suo talentino e le parole del procuratore ne sono una forte dimostrazione: “Aymen si sente a suo agio a Francoforte, è di casa. Ha tutto ciò di cui ha bisogno. Non sente nessuna pressione derivante dal calciomercato e voglio tenere lontane le voci che giungono dall’esterno. Ha ancora un’altra stagione di contratto e intende rispettarlo. Non ha pensato nemmeno un secondo a un trasferimento”.