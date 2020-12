Calciomercato Roma, Bernard l’alternativa a El Shaarawy. Arriva Scamacca?

I giallorossi vogliono essere protagonisti sul mercato. Si valuta il piano B al Faraone. Per il ruolo di vice-Dzeko spunta un ex

In casa Roma si sogna il ritorno di Stephan El Shaarawy. La trattativa non è semplice considerando che è legato allo Shangai Shenhua con un contratto da 16 milioni di euro a stagione

Si studia il piano B

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, considerando la complessità dell’operazione, la Roma sta studiando un piano B. I profili visionati per gennaio al momento sono due: Bernard dell’Everton e Jaremchuk del Gent. L’arrivo del Faraone non è così semplice anche perché bisogna cedere in prestito Carles Perez per alleggerire il monte ingaggi. Per il ruolo di vice-Dzeko si pensa invece all’ex Gianluca Scamacca. Sull’attaccante del Genoa, di proprietà del Sassuolo, c’è da registrare l’interesse del Milan.