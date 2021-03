Dalla Spagna, la Roma riscatterà il giocatore. La situazione

In casa Roma si pensa a puntellare il reparto offensivo. Si va verso il riscatto di Borja Mayoral dal Real Madrid. Piace Piccoli dello Spezia

La stagione della Roma è ancora in bilico. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League; in campionato la strada sembra essere complicata dopo la sconfitta interna rimediata nell’ultimo turno contro il Napoli. L’unica via rimasta a disposizione è quella di vincere l’Europa League. Tutto è ancora da scrivere e da definire ma nel frattempo Tiago Pinto studia le mosse in vista del prossimo mercato. Naturalmente la grande incognita resta il futuro di Paulo Fonseca; il portoghese è in scadenza di contratto e il rinnovo scatterà solamente con la qualificazione in Champions. Situazione quindi ancora indecifrabile ma questo non sta frenando la dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, la Roma è pronta a riscattare Borja Mayoral dal Real Madrid. Il futuro di Edin Dzeko sembra essere lontano dalla Capitale e per questo motivo si sta giù lavorando per il suo successore. Lo spagnolo è una delle sorprese positive di questa stagione; in Serie A ha messo a referto 6 reti, mentre in Europa League 7. Le sue prestazioni hanno convinto e per questo motivo, secondo quanto riferito dal portale spagnolo, la Roma lo riscatterà. In estate i giallorossi verseranno nelle casse del Real Madrid 15 milioni di euro e nel 2022 altri 20 milioni. Ai Blancos, però, resterà il diritto di prelazione in caso di futura rivendita.

Calciomercato Roma, non solo Icardi. Piace anche Piccoli

Negli ultimi giorni il nome che si sta facendo strada con grande insistenza è quello di Mauro Icardi. L’argentino in estate potrebbe lasciare il PSG e la Roma pensa a lui per sostituire Dzeko. Un profilo di primissimo livello ma sul giocatore dell’Inter c’è da registrare il forte interesse della Juventus. Per completare il pacchetto offensivo, come riferito da asromalive, si sta pensando ad un giovane profilo che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia dello Spezia. Si tratta del classe 2001, Roberto Piccoli. Sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano è cresciuto tantissimo e tra Serie A e Coppa Italia ha totalizzato 18 presenze e messo a referto 5 reti.