Roma, si punta al riscatto di Mayoral. In bilico quello di Under

I dirigenti giallorossi sono pronti ad investire sull’attaccante spagnolo per il futuro. Under potrebbe non essere riscattato

Le prestazioni e i gol di Borja Mayoral stanno convincendo sempre di più la società giallorossa che potrebbe riscattare il classe 1997 dal Real Madrid. Mayoral era arrivato in Italia per fare il vice-Dzeko ma la situazione si è ribaltata dopo la vicenda che ha visto coinvolto il bosniaco e l’allenatore Paulo Fonseca. L’attaccante spagnolo si è ritrovato a fare il titolare e non ha deluso le aspettative. Sei reti e quattro assist in 17 presenze in Serie A, mentre in Europa League ha messo a referto 5 reti in 8 presenze. Non male per essere la prima stagione in Italia e tenendo ben presente che ci sono ancora molte partite in programma. La Roma è intenzionata ad investire sul calciatore e per il riscatto il Real chiede 15 milioni di euro. Cifra importante ma i giallorossi potrebbero affondare il colpo considerando il suo potenziale e la sua giovane età. A riferirlo è SportMediaset.

Incerto il futuro di Under

Potrebbe non essere riscattato Cengiz Ünder. Il classe 1997 è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Leicester. Il turco sta faticando e non troppo ad esprimersi in Inghilterra; appena 8 le apparizioni in Premier League, 2 in FA Cup e 8 in Europa League. Per il riscatto la Roma chiede 24 milioni di euro ma al momento sembra improbabile che la società inglese possa acquistarlo in maniera definitiva. Under sta pagando il mancato ambientamento in terra inglese, problema confermato dallo stesso tecnico del Leicester Rodgers. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno in patria, sponda Fenerbache. A negare il ritorno in Turchia è stato l’agente del giocatore che, ai microfoni di “A Sport” ha dichiarato: “Non c’è nulla di vero nel suo trasferimento al Fenerbahce. Attualmente è concentrato solamente sulla sua avventura in Premier League. Cenzig ha come obiettivo quello di rimanere per molti anni all’estero. E, a breve termine, non è previsto nessun ritorno in Turchia”. Escluso il ritorno in Turchia e il possibile riscatto dal Leicester, la Roma dovrà risolvere la questione e capire se Under possa tornare utile per il futuro.