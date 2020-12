Roma, mercato in uscita: Peres può restare in Italia

Il brasiliano è in uscita, due ipotesi per il suo futuro. Può restare in Italia

Bruno Peres è uno di quei giocatori finiti nella lista dei possibili partenti. Il sogno del classe 1990 è quello di prolungare il contratto con la Roma ma l’idea che possa lasciare la Capitale a gennaio è molto elevata. Al momento, come riferito anche da Il Corriere dello Sport, Bruno Peres ha delle società che lo stanno corteggiando. Tra queste c’è il Benfica, da tempo sulle tracce del giocatore. In Italia, invece, c’è da registrare l’interesse del Parma che punta a giocatori dotati di una certa esperienza come il terzino destro. Le prossime settimane saranno decisive.