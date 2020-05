Calciomercato Roma, Cengiz Under verso l’Atalanta: i giallorossi chiedono una contropartita

Cengiz Under, esterno offensivo turco della Roma, ha destato l’interesse dell’Atalanta di Gasperini. Uno scenario questo, secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che potrebbe giovare entrambi i club, con la Roma che potrebbe ricevere dai bergamaschi una contropartita tecnica più un conguaglio economico.

Ilicic, Castagne, Caldara: la Roma tenta il colpo

Sempre secondo il quotidiano romano, la Roma potrebbe ricevere in cambio di Cengiz Under un giocatore tra Ilicic, Castagne o Caldara. Il primo potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per i giallorossi in quanto il fantasista sloveno è uno dei migliori nel suo ruolo e qualora l’Atalanta proseguisse il suo cammino in Champions League potrebbe classificarsi tra i primi dieci candidati al pallone d’oro. Nonostante i suoi 32 anni Ilicic, potrebbe rivelarsi l’arma in più per l’attacco giallorosso.

Le altre due alternative, ossia, Castagne e Caldara rappresentano un’altra soluzione da non scartare in quanto potrebbero andare a rinforzare un reparto che necessita di qualche ritocco. Il terzino belga, che si è visto scavalcare nelle gerarchie quest’anno, potrebbe essere un ottimo rinforzo in quanto può giocare su entrambe le fasce, ma Petrachi sarebbe più tentato da Mattia Caldara. Date le difficoltà di riscattare Chris Smalling, l’ex Milan potrebbe essere la giusta contropartita che andrebbe a sostituire il difensore inglese.