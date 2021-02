Roma, rinforzi dal Sud America: i due nomi per il futuro

La dirigenza giallorossa potrebbe pescare in Sud America nel prossimo mercato. Piace un classe 1997 del Red Bull Bragantino e un giovane centrocampista del Palmeiras

La Roma sta pianificando il futuro. Per il prossimo mercato si stanno osservando diversi profili europei ma la società sta studiando anche quelli provenienti dal Sud America. Secondo quanto riferito da Goal.com, considerando la quasi partenza di Edin Dzeko, per l’attacco si sta monitorando Claudinho. I contatti con il RB Bragantino sono stati già avviati, la società capitolina ha chiesto informazioni concrete sul giocatore. Al momento il classe 1997 guida la classifica marcatori del massimo campionato brasiliano grazie alle 17 reti realizzate in 35 presene. Claudinho viene valutato 10 milioni di euro e mesi fa ha rinunciato un’importante offerta da una squadra dell’Arabia Saudita.

Piace anche Danilo

Non solo Claudinho. Secondo quanto riferito da SportMediaset, i giallorossi hanno messo nel mirno anche un giovane centrocampista del Palemeiras: Danilo Dos Santos De Oliveira, noto a tutti come Danilo. Si tratta di un classe 2001 di grande qualità che a fine gennaio è riuscito a vincere da protagonista la Copa Libertadores contro il Santos. Al momento il prezzo del suo cartellino appare molto accessibile considerando che viene valutato 8-10 milioni di euro. Per la Roma si tratterebbe di un colpo importante tenendo ben presente che Danilo è considerato uno dei talenti più emergenti del Sud America.