Calciomercato Roma: definito il piano per il prossimo obiettivo

Tiago Pinto ha in mente il piano per sferrare l'attacco decisivo per il centrocampista che milita nella Bundesliga. Dopo penserà a sfoltire la rosa

Tiago Pinto ha in mente la strategia

Il dirigente portoghese della Roma ha definito il piano per arrivare a Denis Zakaria. Il centocampista, che milita nel Borussia Monchengladbach, è un nome che Pinto segue ormai da svariate settimane. I contatti vanno avanti già da tempo, e uno degli ostacoli che non ha permesso il felice esito dell’affare è la presenza di svariati esuberi a centrocampo. Diversi giocatori non hanno convinto lo Special One, sin dal suo approdo a Trigoria. Nonostante ciò, secondo Il Corriere della Sera, i giallorossi avrebbero stanziato 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del 24enne svizzero. La società tedesca ha inoltrato al centrocampista varie proposte per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo anno, tutte respinte al mittente. In base a quanto riferito dai giornalisti italiani il Borussia lo valuta 20 milioni, ma potrebbe accontentarsi di metà del prezzo richiesto, pur di liberarsi di un elemento che non ha più la giusta motivazione per continuare la sua avventura con la casacca bianconera. La Roma potrebbe chiudere a gennaio, oppure, continuare il corteggiamento a distanza, per assicurarsi il calciatore a parametro zero in estate.

Diversi nomi sulla lista dei partenti

Tiago Pinto pensa anche a sfoltire la rosa. Su tutti i primi nomi nella lista dei partenti sono quelli di Villar e Diawara. I due, praticamente ai margini del progetto, in questo inizio di stagione sono stati poco impiegati e spesso relegati in panchina. Il secondo ha ricevuto vari apprezzamenti dalla Premier League, anche se allo stato attuale non ci sono trattative o offerte concrete. Le varie situazioni sono in divenire, e una loro definizione si avrà da gennaio in poi.