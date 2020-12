Roma, Diawara in uscita: piace in Premier League

Il classe 1997 è fuori dai piani tecnici della Roma. A gennaio può lasciare la Capitale

Il futuro di Amadou Diawara sembra essere lontano dalla Roma. L’ex centrocampista del Napoli e del Bologna ha deluso un po’ le aspettative e il suo tempo nella Capitale sembra essere giunto ormai al termine. In una stagione e mezza ha collezionato appena 38 presenze e messo a referto un gol e un assist. Le prestazioni non sono mai state soddisfacenti e per questo a gennaio è tra i principali indiziati a finanziare il mercato in entrata dei giallorossi. Secondo quanto riferito dal portale besoccer.com sul calciatore africano c’è da registrare l’interesse da parte del Leicester e West Ham. Il futuro di Diawara potrebbe quindi essere in Premier League.