Calciomercato Roma, due cessioni per un rinforzo: la richiesta di Mou

Per il centrocampista romano si tratterebbe di un ritorno

Continua la caccia al centrocampista per la Roma di Mourinho. Lo Special One ha chiesto al ds Tiago Pinto due rinforzi dal mercato, un centrocampista giocare accanto a Veretout e/o Cristante e un terzino destro che dia ricambio a Karsdorp. Per accontentare Mourinho sul mercato la Roma starebbe pensando di riportare un calciatore a Trigoria che sta stupendo tutti e che è sotto gli occhi dei più grandi club di serie A.

Si tratta di Frattesi, centrocampista cresciuto nel vivaio giallorosso, ora al Sassuolo e che la Roma ora vorrebbe riportare a Trigoria. La società giallorossa vanta ancora una piccola percentuale nei suoi confronti e oggi vorrebbe spendere 20 milioni di euro per il centrocampista romano, anche se prima andranno ceduti Diawara e Villar, che non convincono Mourinho.