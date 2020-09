Calciomercato Roma, è fatta per Milik e Kumbulla

Calciomercato, due colpi targati Roma

La Roma mette a segno due colpi di mercato, in arrivo Milik e Kumbulla. Trovato l’accordo tra giallorossi e Napoli per l’attaccante polacco, ai partenopei una cifra vicina ai 25 milioni di euro: intesa raggiunta con la formula del prestito oneroso a 3 milioni, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. L’arrivo imminente di Milik libera Dzeko, il bosniaco pronto a dire sì alla Juventus. Colpo a sorpresa per la difesa, la Roma si aggiudica Kumbulla, da mesi accostato ai cugini della Lazio e all’Inter, un colpo da 20 milioni di euro per sistemare la difesa viste le difficoltà di arrivare a Smalling.