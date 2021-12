Calciomercato Roma: ecco il regalo di Natale per Mourinho

Il rinforzo per la Roma arriva dalla Bundesliga

Tiago Pinto attivo sul mercato. Il dirigente giallorosso è alla ricerca di un giocatore in grado di dare qualità ai giallorossi. Rumors insistenti vogliono i capitolini sulle tracce di Florian Grillitsch, ai ferri corti con l’ Hoffenheim. Centrocampista estremamente duttile, è in grado anche di giocare in difesa, come centrale spostato a destra. L’ austriaco risponde all’identikit tracciato da José Mourinho per il rinforzo ideale.

Il club tedesco lo valuta tra i 5 e i 6 milioni di euro

Il centrocampista austriaco, in base alle dichiarazioni espresse dalla dirigenza del club tedesco, avrebbe espresso l’intenzione di cambiare aria. L’ Hoffenheim farà di tutto per trattenerlo, segno che lo ritiene fondamentale per il proprio progetto societario. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Una cifra non particolarmente proibitiva, per un elemento che potrebbe dare allo Special One maggiori soluzioni in mezzo al campo. La Roma farà, in base a quanto detto da numerosi giornali, un tentativo concreto per acquistarlo nelle prossime settimane.