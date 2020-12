In casa giallorossa si cercano rinforzi in attacco. Tutti i nomi

La Roma cerca anche un attaccante. La situazione infortuni, su tutti quelli di Javier Pastore e Nicolò Zaniolo, non permettono a Paulo Fonseca di avere una rosa completa. Come riferito da Il Corriere dello Sport, per rinforzare l’attacco il nome in pole è quello di Stephan El Shaarawy. L’italiano è stato molto vicino al ritorno nella Capitale quest’estate ma poi l’affare non si è concretizzato.

Non solo El Shaarawy, le alternative sono di lusso

Su El Shaarawy c’è da considerare anche il forte interesse della Fiorentina. Gli altri nomi caldi sono quelli del Papu Gomez, ormai ai titoli di coda con l’Atalanta e Memphis Depay, in scadenza di contratto con Lione e che potrebbe trasferirsi per soli 5 milioni di euro.