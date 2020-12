Calciomercato, sondaggio Roma per Eriksen

Eriksen nel mirino della Roma, il club giallorosso avrebbe sondato il terreno per avere il danese in prestito dall’Inter

Eriksen ormai vive da separato in casa all’Inter, una situazione difficile da ipotizzare in estate. Rapporto ormai logoro tra il centrocampista e il tecnico Conte e una convivenza tra i due in nerazzurro ormai impossibile. Quale futuro per l’ex Tottenham? La Roma avrebbe sondato nelle ultime ore il terreno per conoscere le intenzioni dell’Inter, i giallorossi sarebbero interessati al prestito del centrocampista. Indiscrezioni provenienti dalla Danimarca vorrebbero il club giallorosso intenzionato a proporre ai nerazzurri un prestito secco fino al termine della stagione. L’occasione per permettere al calciatore di tornare ad esser protagonista in campo e a gestire un recupero graduale di Zaniolo, allo stesso tempo all’Inter di non far svalutare il calciatore per poi cederlo nella sessione estiva del mercato.

L’Inter gradirebbe l’inserimento di Dzeko nell’eventuale trattativa, il gigante bosniaco da sempre pallino di Conte, nella capitale con Eriksen potrebbe arrivare Pinamonti anche se il giovane centravanti sarebbe già stato promesso all’Udinese nella trattativa che porterebbe De Paul a Milano. Già in passato il giocatore aveva ammesso di esser tifoso della Roma, nella capitale il riscatto di Eriksen? Per ora nessuna conferma, si attendono novità.